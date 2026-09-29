Video tàu Starship của SpaceX biến thành quả cầu lửa sau khi lần đầu vào quỹ đạo thành công

Theo kênh RT của Liên bang Nga, tàu Starship được phóng từ căn cứ Starbase ở bang Texas vào khoảng 7 giờ 49 phút sáng 28/9, theo giờ địa phương và bay vào không gian khoảng 8 phút sau đó. Trong quá trình tăng độ cao, một trong sáu động cơ ngừng hoạt động sớm, khiến SpaceX phải đánh giá tình trạng kỹ thuật của tàu trước khi quyết định có tiếp tục giai đoạn bay trên quỹ đạo hay không.

Bất chấp sự cố, trung tâm điều khiển cuối cùng đã phát lệnh “go for orbit” - cho phép tiếp tục đưa tàu vào quỹ đạo. Một động cơ sau đó được khởi động lại và đốt trong 19 giây, đưa Starship vào quỹ đạo ở độ cao khoảng 275 km so với bề mặt Trái Đất.

Sau khi vào quỹ đạo, Starship triển khai thành công toàn bộ 26 vệ tinh Starlink V3 mang theo. Mỗi vệ tinh có năng lực truyền dữ liệu xuống (downlink) khoảng 1 terabit/giây và truyền dữ liệu lên (uplink) khoảng 160 gigabit/giây, lần lượt gấp khoảng 10 lần và 22 lần so với các vệ tinh V2.

Theo SpaceX, thế hệ V3 được thiết kế để cung cấp tổng năng lực tải xuống cao gấp khoảng 10 lần thế hệ trước, qua đó cho phép mỗi vệ tinh xử lý lưu lượng Internet lớn hơn đáng kể.

Biên tập viên khoa học và công nghệ của Sky News Tom Clarke cho biết Starship sẽ không thể được thu hồi “bởi nó vừa phát nổ, theo một cách khá ngoạn mục” sau khi đáp xuống Thái Bình Dương.

Theo kế hoạch ban đầu, Starship dự kiến bay 6 vòng quanh Trái Đất trong khoảng 10 giờ. Tuy nhiên, SpaceX sau đó rút ngắn nhiệm vụ, quyết định cho tàu quay trở lại khí quyển sau khoảng 3 giờ và thực hiện hạ cánh xuống mặt biển (splashdown) tại Thái Bình Dương, phía Bắc Hawaii.

Cả 13 chuyến bay của tàu Starship trước đó đều được thiết kế theo quỹ đạo dưới quỹ đạo (suborbital trajectory), khiến tàu sau đó tự nhiên quay trở lại khí quyển. Trong nhiệm vụ lần này, Starship ban đầu được lên kế hoạch hoàn thành 6 vòng quanh Trái Đất trong khoảng 10 giờ trước khi thực hiện cú hạ cánh có kiểm soát xuống Thái Bình Dương, phía tây Chile.

Tuy nhiên, Starship gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình bay lên, khiến trung tâm điều khiển nhiệm vụ phải hủy kế hoạch hoàn thành số vòng bay dự kiến và đưa tàu trở lại Trái Đất khoảng 3 giờ sau khi phóng. Tàu đáp xuống Thái Bình Dương và sau đó phát nổ (xem video dưới đây: Nguồn RT).

Trong chuyến bay thử nghiệm trước đó vào cuối tháng 7, SpaceX cũng gặp những vấn đề nghiêm trọng. Tầng đẩy gặp trục trặc động cơ liên quan đến hiện tượng đóng băng trong quá trình quay trở lại. Chỉ 8 trong số 13 động cơ dự kiến được tái khởi động cho quá trình đốt động cơ hãm khi hạ cánh (landing burn) hoạt động trở lại, khiến tầng đẩy tiếp nước mạnh (hard splashdown) thay vì hạ xuống mặt biển như dự kiến.

Việc Starship đạt được quỹ đạo ổn định đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với SpaceX. Trước đây, Starship chủ yếu thực hiện các chuyến bay dưới quỹ đạo, tức bay theo một quỹ đạo hình cung tốc độ cao rồi quay trở lại khí quyển. Khi đạt được quỹ đạo ổn định, tàu có khả năng tiếp tục bay quanh Trái Đất thay vì buộc phải quay trở lại khí quyển ngay sau đó. Năng lực này có ý nghĩa thiết yếu đối với kế hoạch của SpaceX sử dụng Starship để triển khai số lượng lớn vệ tinh và tiến tới thực hiện các sứ mệnh vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất.

Theo SpaceX, trong tương lai mỗi chuyến Starship có thể mang theo tới 60 vệ tinh Starlink V3 và bổ sung cho mạng Starlink lượng năng lực lớn hơn hơn 20 lần so với một lần phóng bằng tên lửa Falcon 9 hiện nay.

Các vệ tinh mới được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực của mạng Starlink toàn cầu. Starlink đã được Ukraine sử dụng rộng rãi trong cuộc xung đột với Liên bang Nga, trong đó có hỗ trợ điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV), hỗ trợ hoạt động tác chiến pháo binh và duy trì kết nối thông tin liên lạc trên chiến trường.