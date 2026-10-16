Video tàu ngầm Nga diễn tập bắn đạn thật tại Thái Bình Dương

Đoạn video cuộc diễn tập. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-10 thông báo tàu ngầm tấn công lớp Yasen-M mang tên Novosibirsk đã phóng các loại vũ khí này khi đang lặn trong một đợt diễn tập theo kế hoạch.

Theo thông báo, một tên lửa hành trình Onyx đã đánh trúng mục tiêu giả định là tàu chiến đối phương ở khoảng cách 170 km. Một tên lửa hành trình Kalibr khác đã được sử dụng để tấn công mục tiêu trên đất liền tại bãi thử Kura trên Bán đảo Kamchatka, cách vị trí phóng hơn 1.200 km.

Với chiều dài 130 mét, Novosibirsk là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp Yasen-M cải tiến được chế tạo hàng loạt. Quá trình đóng tàu bắt đầu vào năm 2013 và tàu được hạ thủy năm 2019. Đến năm 2022, tàu gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cùng với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Oleg.

Theo RT