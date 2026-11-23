Hình ảnh về vụ việc.

Theo chính quyền miền Đông Libya, một tàu của Nga đã bị tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) trên biển tại khu vực miền Đông nước này, gây ra vụ nổ và một đám cháy trong thời gian ngắn. Các nguồn tin địa phương nói với Al Jazeera vào tối 22/11 rằng một số lượng chưa xác định công dân Libya và Nga thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Con tàu neo đậu tại cảng biển dân sự Benghazi, gần một căn cứ hải quân.

Các nguồn tin cho biết con tàu chở vũ khí, đạn dược và máy bay không người lái. Người dân địa phương được dẫn lời cho biết họ nhìn thấy 3 UAV tấn công con tàu. Công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh Vantor cho biết hình ảnh ghi nhận được cho thấy con tàu bị tấn công là Merkury, một tàu hộ tống của Hải quân Nga, thuộc loại tàu chiến cỡ nhỏ.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại.

Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 22/11 cho thấy phần lớn con tàu đã bị lật và chìm xuống biển, chỉ còn phần mũi tàu nổi trên mặt nước. Khói cũng bốc lên từ một phần cấu trúc phía trên của con tàu, trong khi nhiều mảnh vỡ nằm rải rác dọc cầu cảng. Trước đó, chính quyền tại Benghazi cho biết con tàu cập cảng để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế theo thỏa thuận hợp tác giữa Nga và chính quyền miền Đông Libya.

Theo hãng tin AP, các nguồn tin giấu tên cho biết một số UAV trên biển của Ukraine được phóng từ một căn cứ do lực lượng Ukraine vận hành tại miền Tây Libya nhằm vào con tàu Nga. Cũng trong tối 22/11, một UAV trên biển tấn công một tàu thương mại treo cờ Malta ngoài khơi cảng Benghazi trong một vụ việc riêng biệt.

Bộ Y tế của chính quyền miền Đông Libya cho biết toàn bộ thủy thủ đoàn bị thương trong vụ tấn công bằng thiết bị không người lái mang chất nổ nhằm vào tàu thương mại ngoài khơi Benghazi đã được giải cứu và đang được điều trị. Thông tin chi tiết hơn chưa được công bố. Kênh truyền hình vệ tinh Almasar cho biết lực lượng hải quân và không quân đã phá hủy ít nhất 12 UAV trên biển khác ngoài khơi thành phố ven Địa Trung Hải này.

Ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hồi tháng 2/2022, lực lượng Ukraine nhiều lần sử dụng UAV trên biển và tên lửa để tấn công tàu chiến cũng như các cơ sở hải quân của Nga tại Biển Đen. Hôm 21/11, một UAV tấn công tàu chở hàng của Nga tại khu vực phía Đông biển Baltic, gần vùng biển Phần Lan. Lực lượng biên phòng Phần Lan cho rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công.

Hồi tháng 3, một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga bị chìm ngoài khơi Libya sau một vụ tấn công mà Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine thực hiện. Tháng 12 năm ngoái, Ukraine tuyên bố đã sử dụng UAV trên không tấn công một tàu chở dầu có liên hệ với Nga tại Địa Trung Hải.

Tallha Abdulrazaq, chuyên gia về an ninh và quốc phòng Trung Đông, nói với Al Jazeera rằng các cơ quan tình báo Ukraine nhiều khả năng đứng sau vụ tấn công tại cảng Libya. Ông Abdulrazaq nhận định vụ tấn công tại Libya là hệ quả lan rộng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời là ví dụ mới nhất cho điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng mô tả là “các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga”.

Quan chức Libya kêu gọi điều tra những nghi vấn cho rằng các phương tiện tấn công được phóng đi từ miền Tây Libya, đồng thời xác minh sự hiện diện của các chuyên gia Ukraine tại nước này và yêu cầu Kiev đưa ra giải thích chính thức về hoạt động của họ.