Video: Tàu chở dầu tông lật úp du thuyền chở hàng trăm du khách ở Mỹ

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành các biện pháp ngăn chặn đối với 2 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.