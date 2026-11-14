Video: Tàu chở dầu tông lật úp du thuyền chở hàng trăm du khách ở Mỹ
Hành khách trên một chiếc du thuyền ở thành phố New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) được cứu hộ khỏi sông Mississippi hôm 13/11 sau khi một tàu chở dầu mất kiểm soát đã va chạm với chiếc du thuyền đang neo đậu tại bến, khiến nó bị lật úp. Những người trên tàu đã bám chặt vào lan can của chiếc tàu American Heritage khi nước bắt đầu tràn vào khiến con tàu nghiêng đi. Chính quyền đã tiến hành cuộc ứng cứu khẩn cấp quy mô lớn. Trong một sự kiện mà Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry ca ngợi là 'phép màu trên sông Mississippi', tất cả 197 hành khách đều được đưa đến nơi an toàn. 32 người đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi những người khác được điều trị tại chỗ vì những vết bầm tím và trầy xước.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/video-tau-cho-dau-mat-kiem-soat-tong-vao-tau-du-lich-o-my_199955.html