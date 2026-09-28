[Video] Tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược

Kế hoạch yêu cầu đổi mới tư duy phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên thông trong quy hoạch và đầu tư; lấy chất lượng phục vụ, hiệu quả thực tế làm mục tiêu; kết hợp hài hòa hạ tầng vật chất, hạ tầng số và hạ tầng tự nhiên. Quỹ đất, không gian phát triển phải được dự trữ, bảo vệ với tầm nhìn ít nhất 50 năm.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải rà soát kỹ điều kiện trước khi quyết định đầu tư, không để dự án triển khai khi chưa bảo đảm quy hoạch, đất đai, mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu, công nghệ và nhân lực.