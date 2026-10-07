[Video] Tạo thêm xung lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào
Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng góp phần thúc đẩy các thỏa thuận, cam kết cấp cao giữa hai nước đi vào thực chất, đồng thời tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng.
Chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8 đến 9/10/2026 là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào. Đây là dịp để hai Thủ tướng trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tao-them-xung-luc-thuc-day-hop-tac-viet-nam-lao-post993517.html