[Video] Tạo thêm xung lực thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào

Chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8 đến 9/10/2026 là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới Lào. Đây là dịp để hai Thủ tướng trao đổi về các định hướng, biện pháp tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỷ USD.

LÊ CHÍ - HƯƠNG GIANG