[Video] Tạo sân chơi, thúc đẩy đổi mới phong trào thể thao quần chúng
Giải Thể thao giải trí đa môn và các môn thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng năm 2026 vừa diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 600 vận động viên, tạo sân chơi cho người yêu thể thao. Giải đấu đa dạng hình thức vận động, khuyến khích người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, độ tuổi và sở thích.
Đây cũng là hành động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tao-san-choi-thuc-day-doi-moi-phong-trao-the-thao-quan-chung-post994938.html