[Video] Tăng trưởng xuất nhập khẩu mở ra cơ hội nâng cao năng lực sản xuất

Việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa và bảo đảm các yêu cầu của thị trường xuất khẩu cũng ngày càng quan trọng, nhất là trong bối cảnh Việt Nam mở rộng xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao. Tăng trưởng xuất nhập khẩu vì thế không chỉ được đánh giá qua quy mô kim ngạch, mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực nhập khẩu thành năng lực sản xuất, sản phẩm và giá trị gia tăng trong nước. Đây là cơ sở để nâng cao sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho xuất khẩu phát triển bền vững.

Nguyễn Hồng Quân