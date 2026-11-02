[Video] Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Sửa đổi Luật Luật sư lần này đặt ra yêu cầu vừa mở rộng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng hội nhập quốc tế, vừa bảo đảm chặt chẽ tiêu chuẩn và năng lực hành nghề. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận tại hội trường chiều 2/11, đặc biệt là điều kiện đào tạo đầu vào, quá trình tập sự và cơ chế thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.