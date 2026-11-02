[Video] Tăng tốc sản xuất, bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm
Trước nhu cầu tiêu dùng dự báo tăng từ 10 đến 15% trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, thành phố Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh sản xuất rau màu vụ đông, phát triển chăn nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.
Hiện, diện tích gieo trồng rau màu vụ đông của Hà Nội đạt gần 14.900 héc-ta. Đàn lợn duy trì khoảng 1,24 triệu con, đàn gia cầm đạt 38,4 triệu con. Thành phố cơ bản tự chủ nguồn cung các mặt hàng chủ lực như thịt lợn, thịt gia cầm và trứng.
Từ nay đến cuối năm, Hà Nội phấn đấu mở rộng diện tích gieo trồng vụ đông lên khoảng 28.400 héc-ta, ưu tiên các cây trồng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-toc-san-xuat-bao-dam-nguon-cung-thuc-pham-dip-cuoi-nam-post999655.html