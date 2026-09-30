[Video] Tăng tốc phát triển giao thông xanh
Số lượng phương tiện điện, phương tiện sử dụng năng lượng sạch ngày càng tăng, cùng với hạ tầng trạm sạc từng bước được mở rộng. Tuy nhiên, để thúc đẩy giao thông xanh trên diện rộng, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, phát triển đồng bộ hạ tầng, phương tiện và nguồn năng lượng.
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng), cả nước hiện có hơn 6,3 triệu ô-tô, trong đó khoảng 400.000 xe điện, chiếm hơn 6%. Xe máy điện tăng trưởng khoảng 28% mỗi năm.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-toc-phat-trien-giao-thong-xanh-post991955.html