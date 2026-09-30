[Video] Tăng tốc phát triển giao thông xanh

Trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ triển khai Đề án 06, chuyển đổi số, không ai ở Công an Hà Nội đủ tự tin vỗ ngực nhận mình giỏi công nghệ. Sự lột xác để vươn lên dẫn đầu toàn lực lượng hôm nay không bắt đầu từ những cỗ máy vô tri, mà khởi nguồn từ tư duy dám nghĩ, dám làm và dám từ bỏ của người chỉ huy.