[Video] Tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề giữ chân cán bộ y tế vùng khó khăn
Theo Bộ Y tế, năm 2026, nhiều chính sách liên quan đến chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 350, quyết định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Theo Nghị định 350, mức phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất hiện được quyết định là 80%.
Mức 80% áp dụng đối với viên chức làm chuyên môn y tế được phân công thường xuyên, trực tiếp khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, làm pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh. Viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế, cấp xã, cơ sở y tế, dự phòng trên địa bàn biên giới, hải đảo. Khu vực 2 là xã khó khăn, khu vực 3 là xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-muc-phu-cap-uu-dai-nghe-giu-chan-can-bo-y-te-vung-kho-khan-post992892.html