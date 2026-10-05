[Video] Tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề giữ chân cán bộ y tế vùng khó khăn

Cả nước hiện có khoảng 5 triệu người cao tuổi đã được khám sức khỏe định kỳ. Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng số lượt khám mà còn bảo đảm người cao tuổi nghèo, cô đơn, khuyết tật, bệnh nặng, hạn chế đi lại, ở vùng sâu, vùng xa không bị bỏ sót trong tiếp cận dịch vụ y tế.