Kinh tế

[Video] Tăng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho hoạt động chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Báo Nhân Dân
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Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tối đa 80% chi phí áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu chủ lực được hỗ trợ tối đa 30% chi phí thử nghiệm và chứng nhận.

NGUYỄN THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-chat-luong-san-pham-post998271.html