[Video] Tăng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Ha Joo Yeon, cựu thành viên nhóm nhạc Jewelry, đã chia sẻ về hành trình của mình, từ lúc rời khỏi ngành giải trí, trải qua giai đoạn làm các công việc bán thời gian và tìm kiếm việc làm, cho đến khi bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một nhân viên văn phòng.