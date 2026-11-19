[Video] Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, hướng tới gỡ thẻ vàng EC
Ngày 19/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu lãnh đạo các địa phương ven biển chịu trách nhiệm về kết quả chống khai thác IUU, xử lý dứt điểm vi phạm, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC.
Đặc biệt, cần tập trung rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, nhất là những trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kết quả chống khai thác IUU thực chất, dữ liệu trung thực. Bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề, phát triển ngành thủy sản bền vững.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-cuong-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-huong-toi-go-the-vang-ec-post1004070.html