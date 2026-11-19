Đặc biệt, cần tập trung rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm còn tồn đọng, nhất là những trường hợp mất kết nối, vượt ranh giới cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm kết quả chống khai thác IUU thực chất, dữ liệu trung thực. Bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm soát và xử lý vi phạm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi nghề, phát triển ngành thủy sản bền vững.