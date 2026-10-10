[Video] Tăng cường kết nối chuyên môn, chăm sóc sức khỏe trẻ em

Hội nghị quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ y bác sĩ trong nước, quốc tế, nhằm cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực như phát hiện, can thiệp dị tật bẩm sinh, bảo vệ thị lực, thính lực, chăm sóc sức khỏe tâm thần và kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Qua đó, thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện, tăng cường phối hợp giữa các chuyên ngành, giúp trẻ được phát hiện sớm bất thường và tiếp cận các dịch vụ y tế phù hợp.