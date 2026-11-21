[Video] Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - Azerbaijan
Sáng nay (21/11), tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan tới thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tiến hành hội đàm.
Trong không khí hữu nghị, chân thành, cởi mở và tin cậy, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp, nồng ấm giữa hai nước, đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tang-cuong-hop-tac-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-giua-viet-nam-azerbaijan-post1004530.html