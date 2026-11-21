Ngày 21/11, một đợt không khí lạnh tràn xuống từ phía Tây Bắc đã khiến nền nhiệt tại phần lớn lãnh thổ Hàn Quốc giảm sâu xuống dưới ngưỡng đóng băng, kéo theo hiện tượng tuyết rơi dày tới 8cm tại nhiều địa phương. Các nhà chức trách buộc phải phát cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ trơn trượt giao thông cũng như hỏa hoạn do thời tiết khô hanh.