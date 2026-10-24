[Video] 'Tán Đa Show' số 3 - Điểm hẹn nghệ thuật cuối tuần mang dấu ấn Báo Nhân Dân

Chào đón khán giả Thủ đô bước vào một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, Tán Đa Show số thứ 3 do Báo Nhân Dân phối hợp cùng BEAT Network tổ chức đã chính thức diễn ra. Lấy cảm hứng từ Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, đêm nhạc là món quà đặc biệt dành tặng một nửa thế giới – nơi âm nhạc cất lên để ngợi ca vẻ đẹp, sự kiêu hãnh và thế giới nội tâm phong phú của những người phụ nữ quanh ta.

Mở màn bằng sự bùng nổ của vũ điệu flashmob và những tiếng cười rộn rã từ phần giao lưu gần gũi giữa MC và khán giả, Tán Đa Show nhanh chóng kéo mọi khoảng cách xích lại gần nhau.

Không gian âm nhạc sau đó được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc tinh tế. Từ những giai điệu sang trọng, sâu lắng của Dàn nhạc hợp xướng, đến những lời tự sự đầy chất thơ từ ban nhạc SLOTH. Để rồi nhịp điệu được đẩy lên cao trào với sự phá cách, trẻ trung và tràn đầy năng lượng từ ban nhạc NGHỊCH – nơi phái đẹp được cổ vũ sống trọn với cá tính, sự độc lập và lòng kiêu hãnh của chính mình.

Sức nóng của đêm diễn dường như chạm đỉnh khi "phù thủy âm nhạc" Vinh Khuất xuất hiện với phong cách one-man band độc đáo, kết hợp hài hòa giữa giai điệu hiện đại và âm hưởng dân tộc. Hàng trăm ánh đèn flash điện thoại bừng sáng, hòa cùng tiếng hò reo vang vọng dưới vòm đa cổ thụ.

Sự trở lại với 2 số diễn liên tiếp trong cùng tháng 10 của Tán Đa cho thấy nỗ lực không ngừng của Ban tổ chức trong việc duy trì nhịp đập nghệ thuật, kiến tạo một không gian văn hóa mở cho người dân Thủ đô và du khách. Tán Đa Show số 3 không chỉ đơn thuần là một đêm hòa nhạc. Hơn thế, chương trình tiếp tục khẳng định sức hút của một không gian văn hóa cộng đồng về đêm – nơi ký ức lịch sử của Thủ đô và hơi thở nghệ thuật trẻ hòa quyện, để lại dư âm ngọt ngào trong lòng người dân và du khách phố Hồ Gươm.