Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ.

HƯƠNG GIANG