[Video] Tạm giữ hơn 260 tỷ đồng của ông Lê Thanh Thản để bồi thường cho 519 người mua nhà ở CT6 Kiến Hưng
Chiều 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Thản, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh và 5 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội).
Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes liên đới bồi thường gần 260 tỷ đồng cho 79 bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tam-giu-hon-260-ty-dong-cua-ong-le-thanh-than-de-boi-thuong-cho-519-nguoi-mua-nha-o-ct6-kien-hung-post1005718.html