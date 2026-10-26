[Video] Tạm dừng lưu thông qua cầu chữ S sau vụ sà lan va chạm
Chiều 26.10, một cần cẩu trên sà lan va chạm với cầu Nông sản thực phẩm, còn gọi là cầu chữ S, ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, khiến nhịp giữa cầu lệch khỏi vị trí ban đầu khoảng 50–60 cm
Chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra hiện trường, làm việc với đơn vị vận chuyển để đánh giá thiệt hại. Trước mắt, cầu được rào chắn và tạm dừng lưu thông để bảo đảm an toàn. Nguyên nhân và mức độ hư hỏng đang được xác minh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tam-dung-luu-thong-qua-cau-chu-s-sau-vu-sa-lan-va-cham-post998233.html