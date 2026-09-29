Video tài xế lùi xe tải làm hư hỏng thanh chắn đường sắt, bị phạt 25 triệu đồng

Trước đó, Phòng CSGT Công an Hà Nội nhận được thông báo của Công ty Cổ phần Tín hiệu đường sắt, về việc tài xế xe tải BS: 29E-687.71 trong lúc lùi tại đường ngang trong khu gian Văn Điển - Thường Tín (xã Ngọc Hồi) đúng thời điểm cần chắn tự động đang hạ, dẫn đến làm hư hỏng cần chắn.

Hình ảnh xe tải BS: 29E-687.71 trong lúc lùi đã làm hư hỏng cần chắn

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT số 14 xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là V.N.Q. (SN 1983) và mời tài xế Q. đến trụ sở làm việc. Tại Cơ quan công an, tài V.N.Q. đã xác nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt tài xế số tiền 22,5 triệu đồng, về hành vi điều khiển xe cơ giới đường bộ làm hư hỏng cần chắn, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng và buộc khắc phục hư hỏng; đồng thời, xử phạt 2,5 triệu đồng về hành vi lùi xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt.

Phòng CSGT Công an Hà Nội khuyến cáo, người điều khiển phương tiện khi đến các đường ngang giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu, tín hiệu cảnh báo, cần chắn…