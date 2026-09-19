[Video] Tái hiện màn múa lân đón trăng rằm dưới 'Tán Đa Show'

Giữa không gian mở bên Hồ Gươm, khoảng cách giữa sân khấu và khán giả dường như được xóa nhòa. Người xem không chỉ đến để thưởng thức, mà còn trở thành một phần của chương trình – cùng lắng nghe, cùng hòa nhịp và cùng chia sẻ những khoảnh khắc văn hóa ngay giữa đời sống phố phường.

Tán Đa Show vì thế không chỉ là một đêm biểu diễn. Đó còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc, nghệ thuật, ký ức Hà Nội và những người yêu văn hóa, từ nhiều thế hệ, nhiều vùng miền và cả những người bạn quốc tế. Dưới tán đa cổ thụ, một đêm mùa Trăng đã được kể lại bằng những thanh âm mới – gần gũi, trẻ trung và đầy cảm xúc.