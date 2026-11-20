Video Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ, ghi bàn thắng lịch sử cho U17 Việt Nam
Phút thứ 4 trận U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, đồng đội đá phạt góc để Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót đầy bất ngờ, khiến thủ môn U17 Bỉ đẩy bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới.
Video Sỹ Bách đánh gót ghi bàn thắng lịch sử
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Sỹ Bách (4'), Nguyễn Lực (84')
U17 Bỉ: Moorthamer (39'), Achahbar (42'), Philips (60')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Bỉ
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thủy, Nguyễn Lực, Quý Vương, Trí Dũng, Đại Nhân, Sỹ Bách
U17 Bỉ: Seghers, Moorthamer, Mbayu, Blondeel, Saidi, Val Gelder, Diercxx, Driessen, Achahbar, Filippo, Philips
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/video-sy-bach-ghi-ban-thang-lich-su-cho-u17-viet-nam-2057052.html