[Video] Sức hút từ không gian trải nghiệm và trình diễn nghệ thuật tại DACC 2026

Ngày 30/10, hàng trăm người làm nghệ thuật và yêu nghệ thuật đã cùng có mặt ở bảo tàng Đà Nẵng để hoà vào bầu không khí lễ hội của lễ khai mạc sự kiện kết nối nghệ thuật Đà Nẵng 2026.

"Với chủ đề 'Lịch sử của Ngày mai' (History of Tomorrow), sự kiện truyền tải một thông điệp: Di sản không chỉ là những giá trị của quá khứ cần được giữ gìn, mà còn là nguồn cảm hứng để sáng tạo và kiến tạo tương lai.

Ngay sau lễ khai mạc, chuỗi sự kiện kéo dài 10 ngày sẽ mang đến hơn 20 hoạt động phong phú diễn ra xuyên suốt tại hai bảo tàng với sự có mặt của 30 nghệ sĩ, nhóm thực hành sáng tạo, cùng các tổ chức văn hóa uy tín trong khu vực Đông Nam Á.