[Video] Sự thật đằng sau mô hình kinh doanh của các “giang hồ mạng”.

Tuy nhiên, đằng sau những con số tương tác lớn đó không đơn thuần là sự chú ý, mà là một kịch bản được tính toán kỹ lưỡng: biến sự nổi tiếng ảo thành công cụ tạo ảnh hưởng và trục lợi tài chính.

Thời gian qua, một bộ phận nhân vật tự dựng lên hình tượng “đại ca giang hồ”, “người quân tử”, liên tục phô trương tài sản, quan hệ và các hoạt động từ thiện, đánh trúng tâm lý hiếu kỳ của đám đông. Sự tò mò của công chúng nhanh chóng được cụ thể hóa thành lượt theo dõi và sức ảnh hưởng thực tế. Những buổi nói chuyện, những phiên livestream của một số người như: Huấn Hoa Hồng, Phú Lê, Khá Bảnh... từng thu hút đông đảo người xem. Khi sự chú ý biến thành “tài sản thương mại”, hàng triệu người theo dõi trở thành “tệp khách hàng tiềm năng” để các đối tượng tung ra các chiêu trò quảng cáo, chốt đơn và kinh doanh chui.

Trước những ma trận thông tin trên không gian mạng, thước đo giá trị của một sản phẩm không thể dựa trên số lượng người theo dõi, sự nổi tiếng hay những món đồ đắt tiền mà người bán khoác lên mình. Nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng và việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý của chủ thể kinh doanh mới là yếu tố quyết định.

Một sản phẩm được bảo chứng bằng hàng triệu lượt xem hay những lời cam kết hoa mỹ vẫn không thể thay thế các tiêu chuẩn tiêu chuẩn về chất lượng, nguồn gốc và an toàn hàng hóa. Đổi niềm tin lấy những mặt hàng kém chất lượng, người tiêu dùng không chỉ đối mặt nguy cơ “tiền mất tật mang”, mà còn tự gạt bỏ quyền lợi hợp pháp của chính mình.