Bạn đọc Thu Trang (Khánh Hòa) hỏi: Tôi chuyển khoản cho người quen nhưng sau đó mới biết tài khoản nhận tiền đã bị đóng. Xin hỏi, số tiền đã chuyển có được hoàn lại không và thời gian hoàn tiền thường mất bao lâu?