[Video] Sơn La triệt phá đường dây ma túy từ Lào, thu giữ 169,5kg ma túy
Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và công an nhiều địa phương vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng 169,5kg ma túy các loại.
Theo cơ quan chức năng, đường dây đưa ma túy từ Lào vào Sơn La, sau đó vận chuyển đến một số tỉnh, thành phố để tiêu thụ. Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-son-la-triet-pha-duong-day-ma-tuy-tu-lao-thu-giu-1695kg-ma-tuy-post1003460.html