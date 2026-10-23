[Video] Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Qua 5 tháng triển khai, các lực lượng đã hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ trên địa bàn 69 xã, phường; trong đó thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ. Các mẫu thu nhận đã được bàn giao cho Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng. Tỉnh Phú Thọ đã quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó, đã xác định được 3 danh tính liệt sĩ.

TRƯỜNG QUÂN - HƯƠNG GIANG