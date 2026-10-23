[Video] Sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Qua 5 tháng triển khai, các lực lượng đã hoàn thành việc tổ chức lấy mẫu đối với 4.694 mộ trên địa bàn 69 xã, phường; trong đó thu được 3.999 mẫu hài cốt liệt sĩ. Các mẫu thu nhận đã được bàn giao cho Viện Pháp y quân đội, Bộ Quốc phòng. Tỉnh Phú Thọ đã quy tập, truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ, trong đó, đã xác định được 3 danh tính liệt sĩ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-so-ket-giai-doan-1-chien-dich-500-ngay-dem-tim-kiem-quy-tap-va-xac-dinh-danh-tinh-hai-cot-liet-si-post997688.html