[Video] Siêu thị đồng loạt khuyến mại, bình ổn giá những tháng cuối năm
Nhằm bình ổn giá cả, kích cầu tiêu dùng những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhiều hệ thống siêu thị đang triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá, đồng thời chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu.
Lotte Mart áp dụng chương trình bình ổn giá với 30 nhóm hàng thiết yếu, nhiều sản phẩm thực phẩm tươi sống giảm giá đến 50%. Hệ thống MM Mega Market giảm 19% đối với thủy sản tươi sống. Siêu thị GO! giảm giá từ 18 đến 38%, trong khi WinMart giảm 20% đối với thịt và rau xanh mang thương hiệu MEATDeli, WinEco.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sieu-thi-dong-loat-khuyen-mai-binh-on-gia-nhung-thang-cuoi-nam-post999656.html