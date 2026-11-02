[Video] Siêu thị đồng loạt khuyến mại, bình ổn giá những tháng cuối năm

Mặc dù cuộc đối đầu không còn ác liệt như trước, cuộc chiến nước giải khát này vẫn đang chứng kiến những diễn biến mới với nhiều yếu tố tiềm ẩn. Cả Coca-Cola và Pepsi đều đã điều chỉnh công thức theo hướng “healthy” để thu hút những người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe…