[Video] Siêu El Nino có thể khiến mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm
El Nino cường độ rất mạnh đang tác động rõ đến thời tiết Nam Bộ. Mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ được dự báo kết thúc vào khoảng giữa tháng 11, sớm hơn thông thường khoảng nửa tháng.
Mùa mưa kết thúc sớm, nắng nóng gia tăng có thể làm giảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô tới. Người dân, địa phương cần theo dõi dự báo thời tiết và chủ động sử dụng, tích trữ nước hợp lý.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sieu-el-nino-co-the-khien-mua-mua-nam-bo-ket-thuc-som-post999531.html