[Video] Siêu bão Champi không có khả năng vào Biển Đông
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia vừa cập nhật thông tin mới nhất về hướng đổ bộ của siêu bão Champi.
Dù xác suất đi vào Biển Đông gần như không còn, cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, với cường độ mạnh cấp 16-17 và bán kính ảnh hưởng rộng, hoàn lưu phía Tây của bão có thể gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, kèm sóng biển cao từ 2-4m ở khu vực Đông Bắc vùng biển phía Bắc Biển Đông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sieu-bao-champi-khong-co-kha-nang-vao-bien-dong-post997077.html