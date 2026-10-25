[Video] Siết quản lý ví điện tử, bảo vệ quyền lợi người dùng

Chính phủ Anh ngày 24/10 công bố thành lập Phòng thí nghiệm An ninh sinh học AI (AI Biosecurity Lab), nhằm ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để phát hiện sớm các mối đe dọa sinh học, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, thuốc điều trị và các biện pháp ứng phó y tế. Động thái diễn ra trong bối cảnh London cảnh báo AI ngày càng mạnh có thể vừa mở ra cơ hội mới cho khoa học, vừa làm gia tăng một số rủi ro an ninh sinh học.