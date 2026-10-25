[Video] Siết quản lý ví điện tử, bảo vệ quyền lợi người dùng
Ví điện tử ngày càng phổ biến, kéo theo yêu cầu cao hơn về định danh khách hàng, bảo mật dữ liệu và kiểm soát giao dịch. Vì vậy, hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm của đơn vị cung ứng dịch vụ là giải pháp quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng.
Theo các chuyên gia, dữ liệu ví điện tử không chỉ gồm thông tin định danh mà còn có tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch và hành vi tiêu dùng. Đại diện MoMo cho biết, hệ thống ghi nhận khoảng 29.000 cảnh báo giao dịch mỗi ngày, tỷ lệ giao dịch thanh toán thành công, an toàn đạt 99,95%.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-siet-quan-ly-vi-dien-tu-bao-ve-quyen-loi-nguoi-dung-post997901.html