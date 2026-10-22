[Video] SIAL Paris 2026: Hàng Việt khẳng định chỗ đứng tại thị trường châu Âu

Với 38 doanh nghiệp và diện tích trưng bày 354m², gian hàng Việt Nam có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại SIAL Paris, cả về số lượng doanh nghiệp tham gia và diện tích trưng bày.

Bên cạnh các mặt hàng nông sản truyền thống, doanh nghiệp Việt Nam còn đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm chế biến sâu, góp phần gia tăng giá trị nông sản và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Từ gạo đặc sản, hồ tiêu đến các sản phẩm tinh chế, doanh nghiệp Việt Nam đang đa dạng hóa mặt hàng và chú trọng hơn tới tiêu chuẩn, mẫu mã, thị hiếu người tiêu dùng.