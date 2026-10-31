[Video] Shark Bình thừa nhận sai phạm trong hành vi 'rửa tiền'

Khai tại Tòa, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai hệ thống công ty của Phó Đức Nam có số giao dịch cao, là khách hàng lớn nên Công ty Ngân Lượng bố trí riêng nhân viên chăm sóc, hỗ trợ Nam, nhưng không có sự bàn bạc với Nam.

Bị cáo Bình cũng thừa nhận sai phạm khi có các công văn của cơ quan công an yêu cầu tra soát tài khoản có liên quan đến các sàn giao dịch của công ty của bị cáo Nam thì Bình đã chỉ đạo các nhân viên của mình chuyển thông tin này cho Nam. Mục đích chính là để giữ chân, chăm sóc khách hàng lớn và cũng là để tăng thêm doanh thu cho công ty.