[Video] Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng
Theo Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026 - 2030 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra ngày 3/2/2030 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với hoạt động diễu binh, diễu hành.
Theo phân công, Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức diễu binh, diễu hành, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan. Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc diễn văn kỷ niệm. Lễ kỷ niệm sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-se-to-chuc-dieu-binh-dieu-hanh-ky-niem-100-nam-thanh-lap-dang-post990108.html