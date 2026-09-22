[Video] Sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng

Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng và bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Sự kiện Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là một trong những biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, để lại những giá trị lịch sử, tư tưởng và nhân văn sâu sắc, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.