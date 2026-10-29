[Video] Sau nhiều năm xuống cấp, đường Đức Huy - Thanh Bình sắp được nâng cấp
Sau nhiều năm xuống cấp, phải sửa chữa, dặm vá nhiều lần, tuyến đường Đức Huy - Thanh Bình, đoạn qua xã Thống Nhất, sắp được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Đây là dự án được người dân mong đợi từ lâu, sau nhiều năm việc đi lại, vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn do tuyến đường hư hỏng.
Thực hiện: Xuân Lượng - Bá Trực - Xuân Hải
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/video-sau-nhieu-nam-xuong-cap-duong-duc-huy-thanh-binh-sap-duoc-nang-cap-6313e4a/