[Video] Sau 3 tháng đã tìm thấy 672 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm với sự hỗ trợ của 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải chuyên dụng nhằm bảo đảm tiến độ. Kết quả, các chiến sĩ đã phát hiện, quy tập thêm 6 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, sau hơn 3 tháng nỗ lực triển khai nhiệm vụ (từ ngày 23/6 đến hết 29/9), các lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập được 672 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 299 bộ có di vật đi kèm. Số liệu cụ thể gồm 639 bộ hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 bộ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).