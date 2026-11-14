[Video] Sạt lở trên Quốc lộ 4D, một người thoát chết trong gang tấc

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 6 giờ 24 phút ngày 14/11/2026. Người bị thương là cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường Tiểu học Tả Gia Khâu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, cô Yến đang điều khiển xe máy qua khu vực thì bất ngờ đất đá từ taluy dương đổ xuống. Nhiều tảng đá lớn cùng đất tràn kín mặt đường, vùi lấp chiếc xe máy và nạn nhân.