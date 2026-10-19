[Video] Sạt lở nghiêm trọng hơn 1.000m2 bờ sông Trà Khúc qua xã Trà Giang
Mới bước vào đầu mùa mưa năm 2026, nhưng bờ sông Trà Khúc đoạn qua xã Trà Giang (Quảng Ngãi) đã bị nước lũ bộc phá gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất sản xuất, đe dọa nhiều công trình nhà ở và tuyến tỉnh lộ 623B qua địa bàn.
Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều diện tích đất sản xuất của người dân dọc bờ sông Trà Khúc, đoạn qua thôn An Lạc liên tục bị dòng nước lũ xói khoét, gây sạt lở và biến dạng địa hình. Tại hiện trường, nhiều mảng đất mới đổ ập xuống sông; có vị trí bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch với những vách đất dựng đứng cao 5-7m.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sat-lo-nghiem-trong-hon-1000m2-bo-song-tra-khuc-qua-xa-tra-giang-post996319.html