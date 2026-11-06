[Video] Sạt lở kè đê tả Thao đe dọa an toàn của người dân tại Phú Thọ
Sự cố sạt lở cơ và mái kè đê tả Thao, đoạn qua thôn Bồng Lạng Thị, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ đang diễn biến phức tạp, phạm vi sạt lở tiếp tục mở rộng, đe dọa an toàn công trình đê điều và nhà ở của các hộ dân trong khu vực.
Qua kiểm tra thực tế tại tuyến đê tả Thao đã ghi nhận tình trạng sụt lún chân và mái kè tại vị trí từ K79+850 đến K79+920, với tổng chiều dài cung sạt khoảng 70 m, chiều rộng tại vị trí lớn nhất từ 10–15 m. Khu vực phía trong cung sạt, cách từ 5–7 m, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài. Hiện tượng sụt lún chân kè, sạt trượt mái kè có nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình kè cũng như đất thổ cư, tường rào, công trình phụ và nhà ở của 5 hộ dân sinh sống trong khu vực.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sat-lo-ke-de-ta-thao-de-doa-an-toan-cua-nguoi-dan-tai-phu-tho-post1000550.html