[Video] Sạt lở kè đê tả Thao đe dọa an toàn của người dân tại Phú Thọ

Sau nhiều năm triển khai nhưng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Dự án Nhà máy điện mặt trời Thanh Hóa 1 tại phường Trúc Lâm đang được tập trung tháo gỡ vướng mắc để đưa dự án khởi động lại. Với cam kết bảo đảm kinh phí GPMB của nhà đầu tư, khu tái định cư đã cơ bản hoàn thành và kế hoạch GPMB được xây dựng lại với những mốc thời gian cụ thể, phường Trúc Lâm đang nỗ lực giải quyết các vấn đề phát sinh để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai dự án.