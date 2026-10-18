Giáo dục

[Video] Sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Theo danh mục nhiệm vụ kèm theo quyết định, trong quý IV/2026, Bộ GD&ĐT triển khai 6 phương án sáp nhập, chuyển giao và tổ chức lại đơn vị vào 4 trường đại học trực thuộc.

Báo Nhân Dân
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Cụ thể, Ở khối giáo dục nghề nghiệp, Bộ GD&ĐT triển khai 4 phương án trong quý IV/2026, gồm: Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang vào Trường Đại học Nha Trang; sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

NGUYỄN THÚY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-sap-nhap-6-don-vi-vao-4-truong-dai-hoc-trong-quy-iv-post996146.html