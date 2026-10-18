[Video] Sáp nhập 6 đơn vị vào 4 trường đại học trong quý IV

Sáng sớm, bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn vẫn chìm trong những màn sương mờ lẩn khuất lưng chừng núi. Khi nhiều người còn chưa bắt đầu ngày mới, Vừ Thị P. đã thức dậy nhóm lửa đun nước, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, rồi tất bật cho lợn, gà ăn. Trên lưng người phụ nữ trẻ là con gái thứ hai mới 5 tháng tuổi. Sinh năm 2007, ở tuổi 19, P. đã là mẹ của hai đứa trẻ, bé lớn 3 tuổi, bé thứ hai chưa biết đi.