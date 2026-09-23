[Video] Sản xuất, buôn bán hơn 505 tấn gas giả, khởi tố 10 bị can

Ngày 22/9, cơ quan công an thông báo hoàn tất điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan. Với tổng hơn 10.000 bị hại và số tiền đầu tư 17.000 tỷ đồng, trung bình mỗi bị hại đã đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng, người đầu tư lớn nhất hơn 700 tỷ đồng.