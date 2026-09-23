[Video] Sản xuất, buôn bán hơn 505 tấn gas giả, khởi tố 10 bị can
Sáng 23/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện, điều tra vụ sản xuất, buôn bán gas giả quy mô lớn, khởi tố 10 bị can về các tội “Sản xuất hàng giả” và “Buôn bán hàng giả”.
Đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 505.000kg LPG, tương đương khoảng trên 42.000 bình gas loại 12kg. Tổng trị giá số gas giả tương đương hàng thật khoảng 18,6 tỷ đồng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-san-xuat-buon-ban-hon-505-tan-gas-gia-khoi-to-10-bi-can-post990440.html