[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, giám sát phải gắn liền với trách nhiệm và kết quả thực tế; đồng thời quán triệt Kết luận số 96 ngày 20/9/2026 của Bộ Chính trị về công tác giám sát nhiệm kỳ khóa XVI; nội dung chất vấn phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào trách nhiệm và hướng tới giải pháp; chất vấn chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra sự chuyển biến trong thực tế. Theo đó, tại kỳ họp này sẽ tăng cường hình thức chất vấn bằng văn bản. Tại hội trường, Quốc hội bố trí một ngày để chất vấn theo nhóm vấn đề.

HỒNG QUÂN - HOÀNG ĐỒNG