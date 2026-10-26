[Video] Sân bay Long Thành với hành trình không giấy tờ
Ngày 25/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đưa vào khai thác thương mại vào cuối năm nay, với nhiều công nghệ hiện đại được ứng dụng trong vận hành.
Sân bay được xây dựng theo mô hình “Sân bay xanh – thông minh”, trong đó hành trình không giấy tờ được triển khai đồng bộ với hệ thống định danh điện tử VNeID và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hành khách được xác thực danh tính bằng căn cước công dân gắn chip và công nghệ nhận diện khuôn mặt tại ba khâu: làm thủ tục, kiểm soát an ninh và lên máy bay.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-san-bay-long-thanh-voi-hanh-trinh-khong-giay-to-post997987.html