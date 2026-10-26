[Video] Sân bay Long Thành với hành trình không giấy tờ

Sau sáp nhập, địa bàn xã Trung Hội (Thái Nguyên) rộng hơn, nhiều người dân ở xa trung tâm phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. Từ khi xã triển khai mô hình iPad thông minh, chiếc máy tính bảng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công không chỉ dùng để đánh giá mức độ hài lòng mà còn giúp người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ lần đầu.