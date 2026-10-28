[Video] Sân bay Long Thành dự kiến khai thác 366 chuyến bay mỗi tuần từ tháng 12
Để bảo đảm mục tiêu đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại tháng 12, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thành đồng bộ các thủ tục pháp lý, kỹ thuật và vận hành theo lộ trình đã đề ra.
Theo phương án khai thác giai đoạn đầu, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) dự kiến tổ chức khai thác tối đa khoảng 366 chuyến bay mỗi tuần tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, bao gồm 322 chuyến bay nội địa và 44 chuyến bay quốc tế.
Trong giai đoạn đầu, các hãng hàng không trong nước sẽ từng bước triển khai hoạt động khai thác tại sân bay mới, trong đó Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành-Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế, trong khi Vietjet Air dự kiến khai thác các đường bay nội địa kết nối Long Thành với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-san-bay-long-thanh-du-kien-khai-thac-366-chuyen-bay-moi-tuan-tu-thang-12-post998548.html