[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ
Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.
Theo chỉ đạo, các cơ quan chuyên trách phải chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý, vận hành hồ đập và nhà máy thủy điện để nắm bắt kịp thời phương án xả lũ, quy định thời gian xả sớm cũng như công tác xả dự phòng trước khi xuất hiện các đợt mưa lớn. Việc thiết lập đầu mối liên lạc và cơ chế trao đổi thông tin chặt chẽ là yêu cầu tiên quyết nhằm giúp lực lượng quản lý đường bộ kịp thời triển khai công tác chuẩn bị hiện trường.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ra-soat-kiem-tra-cac-cau-yeu-va-cong-trinh-vuot-song-co-nguy-co-bi-sat-lo-hu-hong-do-mua-lu-post993343.html