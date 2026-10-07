[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Ngày 6/10, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất một khung mới cho tiến trình mở rộng EU, theo đó các nước ứng cử viên có thể từng bước tham gia một số chính sách của EU trước khi trở thành thành viên đầy đủ, trong khi thành viên mới sẽ chịu cơ chế bảo đảm chặt chẽ hơn, tối đa 15 năm sau khi gia nhập.