[Video] Rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ
Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với các địa phương rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ, nhằm cập nhật chính xác số lượng đơn vị, phương tiện thực tế và tăng cường hiệu quả quản lý.
Việc rà soát nhằm xây dựng dữ liệu đầy đủ về vận tải công nghệ trong bối cảnh loại hình này phát triển nhanh. Tính đến năm 2025, cả nước có khoảng một triệu ô tô kinh doanh vận tải lắp thiết bị giám sát hành trình, thuộc hơn 100.300 đơn vị kinh doanh.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ra-soat-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-qua-ung-dung-cong-nghe-post989821.html