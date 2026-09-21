[Video] Rà soát hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ

Nvidia đã thúc đẩy sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ trước khi ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022, cung cấp các bộ xử lý đồ họa được OpenAI, Anthropic và các công ty khác sử dụng để huấn luyện mô hình và xử lý các khối lượng công việc lớn. Doanh thu đã tăng vọt lên 215 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất, từ mức 17 tỷ USD vào năm 2021.