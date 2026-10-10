[Video] Rà soát, điều chỉnh các trường học có quy mô quá lớn sau sắp xếp

Theo TS. Nguyễn Văn Mùi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, tương lai của giáo dục đại học không nằm ở việc gắn thêm AI vào hệ thống sẵn có. Điều cần làm là xây dựng một kiến trúc mới, trong đó trí tuệ nhân tạo, minh chứng và cải tiến liên tục được tích hợp xuyên suốt mọi hoạt động của nhà trường.