[Video] Rà soát, điều chỉnh các trường học có quy mô quá lớn sau sắp xếp
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương rà soát, kịp thời điều chỉnh những cơ sở giáo dục có quy mô vượt khả năng quản trị sau sắp xếp, hoàn thành trong tháng 10/2026.
Chiều 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ra-soat-dieu-chinh-cac-truong-hoc-co-quy-mo-qua-lon-sau-sap-xep-post994167.html