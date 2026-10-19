[Video] Quyết tâm đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình

Chiến dịch 500 ngày đêm tiếp tục được triển khai với quyết tâm cao nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của các gia đình, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội.

LÊ CHÍ - HỒNG QUÂN