[Video] Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 620m³ đất, mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thêm 10 hài cốt liệt sĩ. Trong số này, ba bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động ba máy cuốc, một xe ben và hai xe tải loại 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất. Các phương tiện được bố trí hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục xử lý khối lượng đất tại khu vực tìm kiếm.