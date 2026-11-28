Tính đến ngày 27/11, lực lượng chức năng đã rà phá bom mìn, vật nổ trên diện tích 21.832ha, đạt 98,79% kế hoạch đề ra (22.100ha). Thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trong đó trọng tâm là các địa bàn trong nước. Các lực lượng sẽ tập trung rà soát, bổ sung thông tin hồ sơ mộ liệt sĩ, đặc biệt là mộ liệt sĩ tập thể; tổ chức các hội thảo khoa học nhằm xác minh, kết luận thông tin để triển khai tìm kiếm, quy tập.

Dự kiến, Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn một Chiến dịch 500 ngày đêm được tổ chức vào ngày 7/12 tới.