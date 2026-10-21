[Video] Quy hoạch đường sắt Hà Nội: 11 tuyến, 39 nhà ga, tốc độ cao nhất 350 km/h

Các tuyến xây mới dự kiến sử dụng đường đôi, khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm. Tuyến tốc độ cao Bắc – Nam có tốc độ thiết kế tối đa 350 km một giờ; tuyến Hà Nội – Quảng Ninh từ 200 km/h trở lên. Các tuyến còn lại có tốc độ thiết kế từ 120 đến 160 km/h.

Việc quy hoạch mạng lưới đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương và vùng kinh tế, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đường sắt trong tương lai.