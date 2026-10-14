[Video] Quy định về quyền lựa chọn người tham gia hoạt động tại thôn, tổ dân phố
Theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được lựa chọn người tham gia hoạt động tại địa bàn sau khi thống nhất với Bí thư Chi bộ và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Việc công nhận do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định.
Ngày 26/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 185 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-quy-dinh-ve-quyen-lua-chon-nguoi-tham-gia-hoat-dong-tai-thon-to-dan-pho-post995297.html